23:08
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, сегодня
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Бейонсе засветила соблазнительные ягодицы в коротких шортах: фото

346 Читати новину українською
Бейонсе
Бейонсе / Instagram

Знаменитая 36-летняя певица Бейонсе поразила поклонников в социальных сетях яркой фотосессией в мини-шортах.

Бейонсе опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

Читайте также: Конфуз с Бейонсе: как певицу на концерте спасали с лестницей: видео

Артистка продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру. Для фотосессии Бейонсе надела яркую рубашку с геометрической композицией от Celine и джинсовые короткие шорты от Coal N Terry. Певица дополнила "лук" стильными аксессуарами: голубой сумкой Dior с оранжевыми ручками и красными очками.

бейонсе

бейонсе

бейонсе


бейонсе
Бейонсе / Instagram

Напомним, западные СМИ активно пишут о возможной беременности певицы четвертым ребенком – поклонники звезды сразу обратили внимание на ее округлившийся животик в модном ресторане LA Guerite в Каннах. Тогда Бейонсе выбрала объемное платье, которое скрывало ее фигуру.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
сегодня, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 12
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
сегодня, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 510
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
248
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
сегодня, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 182
Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
сегодня, 20:00 Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова
Катерина Петренко 140
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук