Бейонсе засветила соблазнительные ягодицы в коротких шортах: фото

Знаменитая 36-летняя певица Бейонсе поразила поклонников в социальных сетях яркой фотосессией в мини-шортах.

Бейонсе опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

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Артистка продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру. Для фотосессии Бейонсе надела яркую рубашку с геометрической композицией от Celine и джинсовые короткие шорты от Coal N Terry. Певица дополнила "лук" стильными аксессуарами: голубой сумкой Dior с оранжевыми ручками и красными очками.





Бейонсе / Instagram

Напомним, западные СМИ активно пишут о возможной беременности певицы четвертым ребенком – поклонники звезды сразу обратили внимание на ее округлившийся животик в модном ресторане LA Guerite в Каннах. Тогда Бейонсе выбрала объемное платье, которое скрывало ее фигуру.