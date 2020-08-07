Наиболее вероятной причиной событий в Бейруте рассматривают взрыв аммиачной селитры, которую хранили без соблюдения должных требований. В порту столицы Ливана ее было 2,7 тысячи тонн. Впрочем в украинском порту "Южном" хранится в более чем 3 раза больше этого удобрения – 9,6 тысячи тонн.

Согласно всем нормам и стандартам, аммиачная селитра, фасованная в биг-бэги, хранится на причалах №1 и №2 порта "Южный", сообщили в Администрации морских портов Украины.

К слову Полиция допросила Игоря Гречушкина: его судно перевозило селитру, взорвавшуюся в Бейруте

В АМПУ отмечают, что после трагических событий в Бейруте в СМИ появилась информация, что в "Южном" аммиачную селитру хранят под открытым небом. Впрочем, эта информация искажена.

Перегрузка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов. Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту "Южный" никогда не применялся,

– заверили в АМПУ.

Взрыв в Бейруте: кратко

4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу – во всех ударной волной разбило окна.

В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.

Позже местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.

Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за примерно 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.

Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.

Что известно о порте "Южный"? Это крупнейший и наиболее прибыльный морской порт Украины, расположенный в городе Южный Одесской области. Входит в первую сотню портов мира по общему грузообороту. Порт "Южный" находится в государственной собственности. Им управляет Администрация морских портов Украины – государственное предприятие, подчиненное Министерству инфраструктуры.

Город Южный Одесской области: карта