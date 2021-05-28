Шоколад, мебель, обои: Беларусь ввела лицензирование ряда импортных товаров из Украины

28 мая 2021 , 12:36
Читати новину українською

Источник:

Taras Kachka

Совет министров Беларуси еще 26 мая ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда товаров из Украины. В частности, говорится о кондитерских изделиях и соках.

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что "по оперативной информации Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров".

Актуально Беларусь может остановить поставки бензина А-95 в Украину уже с июня

Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными,
отметил Качка.

По словам чиновника, "режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

Качка рассказал, что "правительство проводит консультации с производителями касательно устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси".

О каких товарах идет речь

  • Кондитерские изделия;
  • шоколад;
  • соки;
  • пиво;
  • плиты ДСП и ДВП;
  • обои;
  • туалетная бумага;
  • кирпич;
  • керамическая плитка;
  • ампулы;
  • сельхозтехника для посева;
  • стиральные машины;
  • мебель.

Позиция Украины относительно событий в Беларуси

  • Во время внеочередного заседания Кабмин запретил самолетам из Беларуси использовать воздушное пространство Украины. Решение вступит в силу уже в субботу, 29 мая.
  • В Офисе Президента рассказали, что прекращение авиасообщения с Беларусью – это не санкции, а попытка защитить граждан Украины.
  • В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не будет отзывать посла из Беларуси. По словам Кулебы, "посол не занимается политическим диалогом с Беларусью, он занимается гуманитарными вопросами".
Автор: Мар'яна Бекало