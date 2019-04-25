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      Беларусь частично возобновила поставки в Украину бензина и дизтоплива

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      Беларусь снова поставляет в Украину топливо
      Беларусь снова поставляет в Украину топливо / Коллаж 24 канал

      Беларусь частично возобновила экспорт бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

      "Мы приняли решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", – сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Так, в Украину Беларусь отправит около 32 тысяч тонн дизтоплива и 10 тысяч тонн бензинов.

      А в Польшу Беларусь отправит 8 тысяч тонн дизтоплива.

      Одновременно идет транзит российской нефти через Беларусь в Украину.

      "В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", – сказал Сизов.

      23 апреля стало известно, что Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Кроме Украины, экспорт этого топлива вынужденно прекратили и в Польшу, и в Прибалтику.

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      Теги: Новости Украины Транспорт нефть Горючее Імпорт Экспорт Новости Польши Новости Беларуси Авто
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