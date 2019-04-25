Беларусь частично возобновила поставки в Украину бензина и дизтоплива

Беларусь частично возобновила экспорт бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

"Мы приняли решение удовлетворить частично потребности иностранных контрагентов, с которыми заключены контракты на поставку нефтепродуктов", – сказал заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Что будет с ценами на топливо в Украине

Так, в Украину Беларусь отправит около 32 тысяч тонн дизтоплива и 10 тысяч тонн бензинов.

А в Польшу Беларусь отправит 8 тысяч тонн дизтоплива.

Одновременно идет транзит российской нефти через Беларусь в Украину.

"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов", – сказал Сизов.

23 апреля стало известно, что Беларусь приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Кроме Украины, экспорт этого топлива вынужденно прекратили и в Польшу, и в Прибалтику.