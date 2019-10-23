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      Беларусь может получить выход к Черному морю через Украину в 2020 году

      29 Читати новину українською
      В Мининфраструктуры анонсируют выход для Беларуси к Черному морю
      В Мининфраструктуры анонсируют выход для Беларуси к Черному морю / Vladyslav Kryklii

      В Министерстве инфраструктуры намерены запустить речные перевозки из Беларуси к Черному морю через Украину во второй половине 2020 года.

      Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита в Грузию, передает пресс-служба ведомства.

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      Украина планирует развивать внутренние пути и работать с Беларусью, Польшей и Грузией. Таким образом надеются совместить Черное, Балтийское и Каспийское море.

      Если наши польские соседи поддержат этот проект, мы сможем совместить Балтийское, Черное и Каспийское моря. Это большой вызов и мы уже начали необходимые процедуры,
      – сообщил Криклий.

      Он выразил надежду, что со второй половины 2020 года стартуют первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря.

      Для реализации этого проекта в Украине будут проводить работы по дноуглублению на реках, в частности на Днепре. Это должно привести к росту объемов грузоперевозок по Днепру. Кроме того, в правительстве ожидают принятия законов о внутреннем водном транспорте.

      Идею объединения водных путей от Черного до Балтийского моря высказывал также Алексей Гончарук. Он добавил, что правительство готово выйти за рамки, в которых Украина находилась ранее.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Водный транспорт Новости Беларуси
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