Беларусь может получить выход к Черному морю через Украину в 2020 году

В Министерстве инфраструктуры намерены запустить речные перевозки из Беларуси к Черному морю через Украину во второй половине 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита в Грузию, передает пресс-служба ведомства.

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Украина планирует развивать внутренние пути и работать с Беларусью, Польшей и Грузией. Таким образом надеются совместить Черное, Балтийское и Каспийское море.

Если наши польские соседи поддержат этот проект, мы сможем совместить Балтийское, Черное и Каспийское моря. Это большой вызов и мы уже начали необходимые процедуры,

– сообщил Криклий.

Он выразил надежду, что со второй половины 2020 года стартуют первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря.

Для реализации этого проекта в Украине будут проводить работы по дноуглублению на реках, в частности на Днепре. Это должно привести к росту объемов грузоперевозок по Днепру. Кроме того, в правительстве ожидают принятия законов о внутреннем водном транспорте.

Идею объединения водных путей от Черного до Балтийского моря высказывал также Алексей Гончарук. Он добавил, что правительство готово выйти за рамки, в которых Украина находилась ранее.