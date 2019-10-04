Беларусь не сможет обеспечить мир на Донбассе, – эксперт

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину имеет не только экономический, но и политический подтекст. Договоренности с президентом Владимиром Зеленским могут позволить ему уменьшить давление со стороны Москвы.

Такое мнение 24 каналу высказал Игар Тишкевич, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики. По мнению эксперта, в Минске заинтересованы в транспортном коридоре через Украину и транзите нефти из Казахстана по украинской территории. Потому что они дадут Лукашенко пространство для маневров в отношениях с Россией, в зависимости от которой давно оказалась экономика Беларуси.

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Транспортировка белорусских товаров по Днепру

В Минске заинтересованы в транспортировке по территории Украины белорусских товаров. В частности, речь идет о водном транспортном коридоре Е40, который Украина, Польша и Беларусь планируют восстановить. Путь протяженностью более 2000 км будет пролегать через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр.

Вероятно, что транспортный коридор на территории Польши не заработает ближайшие пять лет. Но если Украина откроет водный коридор для Беларуси – это позволит оживить торговлю не только между этими двумя государствами. В открытии заинтересована еще и Турция. Средства за транзит будут поступать в украинский бюджет,

– говорит эксперт.

По его мнению, в этом есть политический подтекст. Ведь последние годы Россия вела политику давления, заставляя Беларусь сконцентрировать свои товарные потоки на российских портах.

Для Украины преимуществом открытия водного сообщения должно стать оживление речного судостроения в Украине и Беларуси. По словам Тышкевича, суда, которые есть сейчас, не смогут полностью удовлетворить потребность в транспортировке.

Нефтяной шантаж vs "Нефтепровод дружбы"

Кроме того, президенты говорили о транзите нефти в Беларусь по территории Украины. Для Минска это может означать опять же уменьшение влияния и давления Москвы. Для Киева – загруженность нефтяной трубы, которая простаивает.

"Беларусь хочет покупать в Казахстане нефть. По предварительным договоренностям около 3,5 миллионов тонн. Для Украины это означает, что кратчайший путь транспортировки – через порты Грузии, а далее через нефтепровод Одесса-Броды. Вместо простой транспортной системы, можно получить прибыль от перекачки нефти", – говорит эксперт.

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С политической точки зрения, Александру Лукашенко это даст возможность расширить поле для маневров в нефтяных отношениях с Россией. Для Украины это может дать импульс для иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающие станции, считает Тышкевич.

"Украина может выступить в роли организатора "нефтепровода дружбы". В покупке казахской нефти (де-факто американских компаний, которые там ее добывают) заинтересованы еще и Польша, Венгрия, Словакия", – говорит Тышкевич.

Если Украина сможет наладить нефтепровод, она сможет начать переговоры с американскими компаниями по инвестированию в строительство нефтеперерабатывающих станций на южных территориях, считает эксперт.

Закрытие "шпионского скандала"

Еще одной темой встречи стал так называемый "шпионский скандал". Накануне встречи президентов страны обменялись "шпионами": в Украине суд отпустил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже, а из Беларуси домой вернулся украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет и помилован накануне.

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По словам Игара Тышкевича, "шпионский скандал" больше подогревала Россия, которой было выгодно сеять недоверие между двумя странами.

"Сейчас Зеленский и Лукашенко настроены на то, чтобы этот конфликт прекратить", – убежден Тышкевич.

Белорусские миротворцы на Донбассе?

А вот в предположении о том, что президенты могли обсуждать предложение Лукашенко расположить на российско-украинской границе на Донбассе белорусских военных политолог не верит. О готовности отправить на Донбасс своих миротворцев, которые взяли бы под контроль часть границы, президент Беларуси говорил накануне. Вероятность такого сценария равна нулю, считает Тышкевич.

Вооруженные силы Беларуси насчитывают около 65 тысяч военнослужащих и еще около 10 тысяч – пограничники. Чтобы обеспечить мир на Донбассе, Беларуси не хватит людей с оружием,

– говорит он.

"Если говорить о возможном участии в международной миротворческой миссии ООН, военные должны иметь соответствующие сертификаты. В действующей армии Беларуси одна рота миротворцев – около 200 человек. И еще около двух сотен миротворцев имеют в запасе. Это означает, что самостоятельного белорусского контингента на Донбассе не будет. Но при формировании международного миротворческого контингента, есть вероятность, что Беларусь присоединится", – добавил эксперт.

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