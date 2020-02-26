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      Беларусь планирует расширить железнодорожное сообщение с Украиной

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      Беларусь хочет расширить железнодорожное сообщение с Украиной / delo.ua

      Белорусская железная дорога планирует запустить новые поезда в Украину. В частности, может появиться поезд в Белгород-Днестровский. Также планируется расширить сообщение со Львовом. Инициатива идет с белорусской стороны.

      О намерении запустить новые железнодорожные рейсы, которые соединяли бы Украину и Беларусь, заявил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа. Об этом сообщает "Белта".

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      Сейчас мы активно работаем с Украиной над расширением сети. Рассматриваем вопрос назначения или поезда, или беспересадочных вагонов, которые будут ездить из Витебска в Белгород-Днестровский,
      – отметил Александр Дрожжа.

      В планах также расширить сообщение со Львовом путем организации паритетного движения. Сейчас во Львов ездит один поезд белорусского состава.

      В Белорусской железной дороге добавили, что Украина пока не дает согласия на такие предложения. "Однако мы работаем над тем, чтобы появился еще хотя бы один поезд", – подчеркнул Дрожжа.

      Сейчас пассажирское железнодорожное сообщение Украины и Беларуси обеспечивает 5 пар поездов.

      К слову, пересадку в Беларуси часто используют россияне, которые хотят посетить Украину не через свою границу.

      Обратите внимание! С марта 2020 года Беларусь начнет импортировать нефть по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Закупать планируют азербайджанскую и российскую нефть.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Беларуси Железная дорога
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