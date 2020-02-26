Беларусь планирует расширить железнодорожное сообщение с Украиной

Белорусская железная дорога планирует запустить новые поезда в Украину. В частности, может появиться поезд в Белгород-Днестровский. Также планируется расширить сообщение со Львовом. Инициатива идет с белорусской стороны.

О намерении запустить новые железнодорожные рейсы, которые соединяли бы Украину и Беларусь, заявил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа. Об этом сообщает "Белта".

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Сейчас мы активно работаем с Украиной над расширением сети. Рассматриваем вопрос назначения или поезда, или беспересадочных вагонов, которые будут ездить из Витебска в Белгород-Днестровский,

– отметил Александр Дрожжа.

В планах также расширить сообщение со Львовом путем организации паритетного движения. Сейчас во Львов ездит один поезд белорусского состава.

В Белорусской железной дороге добавили, что Украина пока не дает согласия на такие предложения. "Однако мы работаем над тем, чтобы появился еще хотя бы один поезд", – подчеркнул Дрожжа.

Сейчас пассажирское железнодорожное сообщение Украины и Беларуси обеспечивает 5 пар поездов.

К слову, пересадку в Беларуси часто используют россияне, которые хотят посетить Украину не через свою границу.

Обратите внимание! С марта 2020 года Беларусь начнет импортировать нефть по украинскому нефтепроводу Одесса – Броды. Закупать планируют азербайджанскую и российскую нефть.