Украинский журналиста Павла Шаройко, который был осужден в Беларуси за шпионаж, уже помиловал Александр Лукашенко. Политзаключенный уже находится в Украине.

Об этом в своем твиттере написал украинский президент Владимир Зеленский.

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Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, приговоренный в Беларуси к 8 годамт, был помилован и уже дома в Украине!

– говорится в заметке Зеленского.

Известно, что Шаройко удалось вернуть в результате обмена. Украина отдала Беларуси ее гражданина Юрия Политика, осужденного за шпионаж.

Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2019

Что известно о Павле Шаройко?

Это украинский журналист, с 2011 года работал в Беларуси. Сначала он возглавлял там корпункт информационного агентства УНИАН. С января 2015 года он сотрудничал с "Украинским радио". С января 2016 года работал в должности собкора в Беларуси.



Его задержали 25 октября 2017 года. Суд над ним проходил за закрытыми дверями. По состоянию на конец февраля 2018 года ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне.



Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы. Журналиста обвинили в шпионаже.



КГБ Беларуси обвинил Шаройко в причастности к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Беларуси.