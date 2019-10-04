Беларусь помиловала журналиста Шаройко, он уже в Украине, – Зеленский
Украинский журналиста Павла Шаройко, который был осужден в Беларуси за шпионаж, уже помиловал Александр Лукашенко. Политзаключенный уже находится в Украине.
Об этом в своем твиттере написал украинский президент Владимир Зеленский.
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Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, приговоренный в Беларуси к 8 годамт, был помилован и уже дома в Украине!
– говорится в заметке Зеленского.
Известно, что Шаройко удалось вернуть в результате обмена. Украина отдала Беларуси ее гражданина Юрия Политика, осужденного за шпионаж.
Что известно о Павле Шаройко?
Это украинский журналист, с 2011 года работал в Беларуси. Сначала он возглавлял там корпункт информационного агентства УНИАН. С января 2015 года он сотрудничал с "Украинским радио". С января 2016 года работал в должности собкора в Беларуси.
Его задержали 25 октября 2017 года. Суд над ним проходил за закрытыми дверями. По состоянию на конец февраля 2018 года ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне.
Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы. Журналиста обвинили в шпионаже.
КГБ Беларуси обвинил Шаройко в причастности к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Беларуси.