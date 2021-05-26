Мать 3 детей из Харьковщины застряла в Беларуси: ехала только на лечение

Жительница Харьковщины сообщила, что застряла в Беларуси из-за проблем со здоровьем. Она там находилась на лечении и у нее были обратные билеты на самолет. Однако из-за отмены авиасообщения не смогла улететь. Дома ее ждут 3 детей.

Об этом Анна Курилова рассказала журналистам 26 мая. У женщины скоро закончится срок разрешения находиться на территории Беларуси, однако продолжить его она не может, так как живет нелегально у подруги и у нее нет денег.

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На лечение Анна поехала еще 3 месяца назад. Сейчас ее уже выписали из больницы. Однако реабилитация после операции еще не закончена.

С женщиной связались представители украинского посольства. Однако они ей предложили добраться на автомобиле или снять скорую за свой счет.

Но после операции у меня порезанный живот. Я могу находиться в положении сидя не более 3 часов. После этого разойдутся швы и все закончится печально. Я просто не переживу дорогу длиной около 1000 километров. Да и денег на аренду транспорта нет, ведь это примерно несколько тысяч долларов,

– рассказала Анна.

Из-за заболевания женщине осталось жить примерно 3 года. Она говорит, что не хочет и не может тратить время на пребывание в чужой стране. Однако, если она не продолжит лечение, у нее начнется процесс отторжения печени.

Одновременно с этим в Беларуси ей лечиться систематически – дорого. Также, по словам Анны, дома ее ждут 3 детей с инвалидностью и старушка мать. Поэтому женщина жалуется на Украину, которая не организовала ни одного эвакуационного авиарейса для своих граждан.

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