Мать 3 детей из Харьковщины застряла в Беларуси: ехала только на лечение

Жительница Харьковщины сообщила, что застряла в Беларуси из-за проблем со здоровьем. Она там находилась на лечении и у нее были обратные билеты на самолет. Однако из-за отмены авиасообщения не смогла улететь. Дома ее ждут 3 детей.
Об этом Анна Курилова рассказала журналистам 26 мая. У женщины скоро закончится срок разрешения находиться на территории Беларуси, однако продолжить его она не может, так как живет нелегально у подруги и у нее нет денег.
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Больше о ситуации женщины
На лечение Анна поехала еще 3 месяца назад. Сейчас ее уже выписали из больницы. Однако реабилитация после операции еще не закончена.
С женщиной связались представители украинского посольства. Однако они ей предложили добраться на автомобиле или снять скорую за свой счет.
Но после операции у меня порезанный живот. Я могу находиться в положении сидя не более 3 часов. После этого разойдутся швы и все закончится печально. Я просто не переживу дорогу длиной около 1000 километров. Да и денег на аренду транспорта нет, ведь это примерно несколько тысяч долларов,
– рассказала Анна.
Из-за заболевания женщине осталось жить примерно 3 года. Она говорит, что не хочет и не может тратить время на пребывание в чужой стране. Однако, если она не продолжит лечение, у нее начнется процесс отторжения печени.
Одновременно с этим в Беларуси ей лечиться систематически – дорого. Также, по словам Анны, дома ее ждут 3 детей с инвалидностью и старушка мать. Поэтому женщина жалуется на Украину, которая не организовала ни одного эвакуационного авиарейса для своих граждан.
Почему в Беларуси нет авиасообщение
- В Минске 23 мая вызывающе посадили пассажирский самолет Ryanair.
- Такие действия объяснили минированием, однако бомбу на борту не обнаружили.
- Это сделали, чтобы задержать активиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- После этого ряд государств приостановил авиасообщение с Беларусью.
- Авиасообщение Украины и Беларуси также закрыли.
- Все прямые рейсы отменили, а не прямые – будут обходить территорию Беларуси.
- Впоследствии Европейский Союз запретил белорусским компаниям летать на свою территорию.