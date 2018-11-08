Беларуси стоит брать пример с Украины и Грузии, – экс-генсек НАТО о будущем страны

Беларусь могла бы в будущем играть очень интересную роль, ведь она расположена между Европой и Россией. Однако это возможно лишь при условии реформ и демократизации общества.

Об этом в интервью Polskie Radio заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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В беседе с польской радиостанцией он отметил, что у белорусов есть шанс определить свое будущее, хотя республика пока не является демократическим государством. Он призвал ее ориентироваться на опыт Грузии или Украины. Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед, убежден экс-генсек Североатлантического альянса.

Нет сомнений в том, что Путин будет давить на Беларусь. Мы уже видели, как Россия подталкивает местные власти разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Беларуси на постоянной основе,

– отметил Расмуссен и добавил, что стремление президента России Владимира Путина интегрировать Беларусь с Россией, безусловно представляет угрозу.

В то же время он заверил, что и НАТО, и ЕС заинтересованы в перспективе увидеть Беларусь среди своих членов.

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