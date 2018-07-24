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Беленюк победил на престижных соревнованиях

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / eurosport.ru

Украинские борцы-класикиздобулы две медали на рейтинговом турнире в Турции. Среди победителей и Жан Беленюк.

Об этом сообщает УНН.

Чемпионом престижного турнира в Турции стал Жан Беленюк (категория 87 кг). В финальной схватке наш земляк соревновался с азербайджанцем (Исламом Аббасовым) и победил со счетом 3: 1.

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В весовой категории до 67 кг бронзовую награду получил Денис Демьянков, обойдя представителя Азербайджана Карима Яфарова.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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