Беленюк забавно поспарринговал с Вирастюком: фото

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио и Чемпионата мира Жан Беленюк решил провести спарринг с известным стронгмэном Василием Вирастюком.

На своей странице в Instagram борец выложил фотографии из этого мини-боя. Как видим, Беленюк пытался одолеть более тяжелого соперника, однако в итоге потерпел разгромное поражение. Впрочем, Жан нашел в этом и положительный момент, ведь теперь у них в команде будет новый борец, пишет ТСН.

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"Нашел для нашей сборной нового тяжеловеса. Парень как способный, уже и несколько приемов выучить успел!", – подписал фотографию Беленюк.

Напомним, что Жан Беленюк завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште. В финале Беленюк уступил представителю Турции Матехану Башару.

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