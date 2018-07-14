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Бельгия победила Англию и заняла третье место на Чемпионате мира

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Бельгия – Англия результат матча за третье место Чемпионата мира
Бельгия – Англия результат матча за третье место Чемпионата мира

Сборные Бельгии и Англии сыграли матч за третье место. Утешительный финал, после поражения в полуфиналах. Однако награду получила только однако команда.

Это был матч, в котором на поле вышли сразу 18 игроков из чемпионата Англии. Исключением были лишь трое игроков сборной Бельгии – Аксель Витцель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай), Юри Тилеманс ("Монако", Франция) и Томас Менье (ПСЖ, Франция). Именно последний и станет автором гола уже в начале матча. Игрок, который в этом матче будет играть на позиции крайнего полузащитника, в касание замкнет прострел от партнера Насера Шадли. Атаку начнет Кевин Де Брюйне, который заметит забегание партнера по флангу.

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После такого начала англичане прибрали мяч к своим ногам и начали давить на ворота Тибо Куртуа. Голкиперу неоднократно приходилось вступать в игру. Но до гола дело так и не дошло. Кроме того, его надежно страховали защитники, которые выигрывали верховую борьбу.

На это все бельгийцы отвечали моментами Ромелу Лукаку и Эдена Азара. Однако первый не слишком удачно распоряжался мячом, а второго опекали по несколько соперников.

Понимая, что игра в 3-5-2 не приносит результата, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на второй тайм выпустил сразу двоих атакующих полузащитников – Джесси Лингарда и Маркуса Решфорда. При этом Гарри Кейн, который был не слишком заметен, остался на поле. Это помогло англичанам создать несколько моментов.

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Лучшая возможность сравнять счет была у Эрика Дайера. Помехой даже не стал Куртуа, которого англичанин обыграл на линии вратарской площадки. И когда мяч уже должен был влетать в ворота, его с линии выбил Тоби Алдервейрелд.

Менье мог стать автором дубля. Бельгийцам удалось выйти в быструю атаку, и Томас пробивал в касание после навеса, но на этот раз Пикфорду удался сейв.

Не спас английский вратарь, когда забивал Азар. Де Брюйне отдал пас на ход, Фил Джонс пытался прервать эту подачу, но не сумел, и бельгиец вышел один на ворота Пикфорда, пробив мимо голкипера.

Бельгия побеждает и становится бронзовым призером Чемпионата мира.

Бельгия – Англия 2:0

Голф: Менье, 4, Азар, 82.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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