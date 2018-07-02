Бельгия – Япония: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборная Бельгии на Чемпионате мира в 1/8 финала сыграет со сборной Японии. Именно европейская сборная является фаворитом этого матча.

Сборная Бельгии стала одной из трех команд, которая выиграла все три матча на групповом этапе. В последнем матче была обыграна сборная Англии. Именно благодаря этому бельгийцы сыграют в 1/8 финала со сборной Японии, в то время как Англичане – со сборной Колумбии.

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Относительно Японии, то команда попала в плей-офф благодаря тому, что получила меньше желтых карточек. Набрав со сборной Сенегала по четыре очка, забив и пропустив одинаковое количество голов (по четыре), в очной встрече с африканской сборной сыграв в ничью 2:2, второе место в группе H было определено по принципу фэйр-плей. В то время как Япония за три матча получила четыре желтые карточки, игроки Сенегала получили пять предупреждений. Именно благодаря этому Япония и прошла в плей-офф.

Однако букмекеры не слишком верят в успех азиатов. В William Hill коэффициент на их победу в основное время – 9,50. В то время как на сборную Бельгии – 1,36. Для примера, то, что Ромелу Лукаку забьет два или больше гола – 6,00.

Относительно прохода в следующий раунд, то шансы бельгийцев 1,14. Ставка на проход японцев – 5,50.

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Несколько выше коэффициенты на этот матч в PariMatch. Победа сборной Бельгии получила 1,39, а победа японцев – 9,69. Ничья в основное время – 4,80.

Букмекеры больше склоняются к тому, что бельгийцы забьют как минимум два гола – "тотал больше 1,5 Бельгия" – 1,55, на Японию "тотал больше 1,5" – 5,10.

В "Фаворит" тоже не слишком верят в то, что сборная Бельгии будет иметь проблемы с японцами. На победу европейцев принимают с коэффициентом 1,38. На японцев – 9,25. Относительно прохода в следующий раунд – 1,14 на Бельгию и 6,00 на Японию.