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Бельгия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Бельгия - Япония: видео голов матча ЧМ-2018
Бельгия - Япония: видео голов матча ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Японии в матче 1/8 финала Чемпионата мира в первом тайме голов не забивали. Хотя бельгийцы создали немало моментов, однако отличиться не удалось.

Несмотря на то, что бельгийцы за первый тайм создали 11 моментов, в створ ворот они пробили только два раза. Столько же японцы. Однако последние свои голы забили, правда уже во втором тайме.

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С возобновлением игры после перерыва бельгийцы традиционно взяли матч под свой контроль. Однако пропустили дважды за четыре минуты. Сначала японцам удалась быстрая контратака. Харагучи получил пас на ход (Вертонген пытался перехватить мяч, но лишь подкорректировал траекторию его полета). Японец в штрафной первый раз не решился ударить, однако сразу после этого нанес удар в угол ворот Куртуа.

Сразу после того бельгийцы могли сравнять счет, однако удар Азара приняла на себя стойка ворот.

А уже через мгновение японцы забили второй. Из-за полной пассивности защиты сборной Бельгии. В то время как защитники стояли вокруг своей штрафной, мяч получил Инуи, и мощно пробил. Мяч залетел точно в угол ворот. Куртуа в прыжке ничем не мог помешать в этом моменте.

Сократила отставание сборная Бельгии усилиям Вертонгена. Ему удался несколько неожиданный гол. После подачи с углового мяч перелетал от одного игрока к другому, пока защитник не решил с очень острого угла головой сбросить мяч вдоль линии ворот. Однако вместо этого он перелетел вратаря и опустился уже за линией ворот.

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Ничейным счет сделал Феллаини. Он вышел на замену, головой замкнул навес от Азара с фланга. После гола Вертонгена прошло четыре минуты.

Победу же сборной Бельгии принес Шадли. Бельгийцам удалась быстрая атака. Де Брюйне прошел с мячом почти от своих ворот, после чего отдал пас на фланг на Менье, который прострелил в центр штрафной на Лукаку. Форвард мяч пропустил, и Шадли уже пробивал в незащищенный угол ворот. Это произошло на последней добавленной минуте матча.

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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