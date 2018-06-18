Бельгия – Панама: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборная Бельгии сыграла с Панамой на Чемпионате мира. Несмотря на большое количество атак в первом тайме забить бельгийцам удалось лишь во второй 45-минутке.
У бельгийцев отличился Дрис Мертенс. Ему удался удар с лету во время одной из атак. Игрок "Наполи" удачно поймал мяч на ногу, и с угла штрафной пробил над вратарем под перекладину.
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Удвоил счет Лукаку ударом головой после прострела где Брюйне. Ромелу Лукаку впоследствии оформил дубль. Бельгийцам удалась быстрая контратака, и Эден Азар сделал пас на ход форварду, а тот уже перебросил через вратаря.
Видео моментом матча Бельгия – Панама
Источник: 24 Канал
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