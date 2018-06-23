Бельгия разгромила Тунис и вышла в плей-офф Чемпионата мира

На Чемпионате мира по футболу 23 июня было сыграно наиболее голевой (пока) матч. Сыграли сборные Бельгии и Туниса, которые на двоих забили семь голов. До этого лучший показатель в шесть голов был у матча Испания–Португалия.

Как и в матче пиренейских команд, открыть счет уже в начале удалось благодаря назначенному пенальти. Нарушение на Эдену Азару было, однако еще до штрафной площадки. И главный арбитр американец Джейр Марруфо решил не смотреть видеоповтор момента, указав на 11-метровую отметку. Гол с пенальти четко реализовал сам Азар.

Читайте также: Бельгия – Тунис: видео голов и моментов матча

За несколько минут бельгийцы удвоили свое преимущество. Автор гола – Ромелу Лукаку. Бельгийцам удалось перехватить мяч на своей половине поля, после чего последовал пас на форварда. Войдя в штрафную, бельгиец мощно пробил мимо вратаря в угол ворот.

Сразу после этого сборная Туниса сократила отставание. После навеса со штрафного отличился Дилан Бронн. Защитник, который играет с непривычным для его позиции номером "11" на спине, головой в касание замкнул подачу. И вскоре получил травму и поле покинул на носилках.

Читайте также: Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – футбольные курьезы ЧМ-2018

Увеличить преимущество до двух голов бельгийцам удалось за мгновение до перерыва. И снова отличился Лукаку, который получил пас между защитниками в штрафную площадку и в касание перебросил вратаря. Это уже четвертый гол бельгийского нападающего на Чемпионате мира, и по этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду. Теперь оба игрока делят первое место.

Еще три гола зрители увидели уже во втором тайме. Хотя два из них тогда, когда табло показывало 90-ю минуту матча. Сначала дубль оформил Азар, на которого забросили мяч с части поля бельгийцев. В этом моменте ошибся защитник, который не сумел дотянуться до мяча, и бельгийский полузащитник получил мяч на ход. В штрафной он обыграл вратаря, который едва его не сбил, и забил.

Оформить хет-трик в этом матче мог Миши Батшуаи. Форвард, вышедший на замену, имел немало моментов, из которых сумел реализовать лишь один. Юри Тиллеманс прострелил в штрафную, и форвард в падении ногой пробил в противоход вратарю.

И последний гол, все же, был за игроками сборной Туниса. Хазри в штрафной в касание пробил в дальний угол после паса с фланга. Это был седьмой гол в этом матче.

Читайте также: "А если бы русский назвали "украинско-русским?" – на ЧМ-2018 разгорелся языковой скандал

Сборная Бельгии набирает шесть очков и гарантирует себе выход в плей-офф. Сборная Туниса ожидает результат матча Англия – Панама, чтобы узнать. Вылетает ли с турнира, или сохраняет шансы на проход в следующий раунд.

Бельгия – Тунис 5:2

Голы: Азар, 6 (пен), 52, Лукаку, 16, 45+3, Батшуаи, 90 – Бронн, 18, Хазри, 90+3