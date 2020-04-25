Бельгия выходит из карантина: по какому плану и похож ли он на украинский
Бельгия 4 мая начинает поэтапно отменять ограничительные меры, ранее принятые из-за пандемии COVID-19. План выхода из карантина есть, он довольно четкий, но строится на ожиданиях относительно эпидемиологической ситуации, гипотезах и прогнозах. Поэтому те даты, которые сейчас запланировали, нельзя считать окончательными.
Об этом рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес вечером 24 апреля, как пишет Интерфакс-Украина.
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При этом руководитель правительства отметила, что "вирус как был, так и остается опасным для людей, поэтому меры безопасности следует поддерживать весь период выхода из режима изоляции".
Что важно для всего периода выхода из карантина
- Все время соблюдать требования по ограничению контактов между людьми.
- Соблюдать социальную дистанцию.
- Строго следить за личной гигиеной.
- В случае появления симптомов – оставаться дома и вызвать врача.
- Маски надо носить – да, даже при том, что они не предоставляют достаточной защиты.
Прямо с 4 мая в Бельгии маски станут обязательными для всех людей (старше 12 лет) в общественном транспорте. При этом правительство гарантирует каждому гражданину два бесплатных фильтра для маски, а также опубликует в интернете инструкцию по изготовлению масок, которые можно стирать после каждого использования.
Какие этапы предусматривает план выхода Бельгии из карантина
Первая фаза начинается 4 мая и будет состоять из двух этапов
- Первый этап – работать дистанционно, если это только возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Хотя 29 апреля откроют магазины, торгующие тканями – людям будет нужен материал для изготовления масок.
- Второй этап – с 11 мая. Откроют все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе все еще будут закрыты.
Вторая фаза – с 18 мая
- Откроют музеи, позволят собираться компаниями частного характера по месту жительства.
- Позволят активность на свежем воздухе, включая занятие спортом.
- Постепенно начнут возобновлять занятия в учебных заведениях.
- Откроются парикмахерские.
Третья фаза – не ранее 8 июня
- Предусматривает постепенное открытие ресторанов.
- Открытие кафе и баров – несколько позже.
Учреждения и мероприятия, по которых нет решения
- Ничего не известно о возобновлении работы кинотеатров.
- Вопрос поездок за границу еще собираются изучать.
- О летних лагерях для молодежи думать будут в конце мая.
- Массовые мероприятия типа фестивалей однозначно будут запрещены до 31 августа.
- О мероприятиях на местном уровне – федеральная власть будет рассматривать каждую ситуацию отдельно вместе с властью в регионе.
Коронавирус в Бельгии состоянию на 24 апреля зафиксировали более чем 44 тысяч человек. От болезни умерли уже почти 6700 человек, а вылечились – чуть больше 10 тысяч. Заметим, население Бельгии составляет 11,5 миллиона.
Какова ситуация с выходом из карантина в Украине
В Украине, напомним, карантин продлили до 11 мая. План выхода из карантина правительство уже опубликовало, он состоит из нескольких этапов, однако те не имеют привязки к конкретным датам.
Все детали обнародованного плана можно увидеть на инфографике ниже, а вместе с этим и сравнить ее с бельгийским планом. Подробно о плане выхода Украины из карантина читайте по этой ссылке.
План выхода из карантина Украины / Инфографика Кабмина
Заметим, что в Украине больных значительно меньше, чем в Бельгии – лишь 7,7 тысячи человек.