Бельгия выходит из карантина: по какому плану и похож ли он на украинский

Бельгия 4 мая начинает поэтапно отменять ограничительные меры, ранее принятые из-за пандемии COVID-19. План выхода из карантина есть, он довольно четкий, но строится на ожиданиях относительно эпидемиологической ситуации, гипотезах и прогнозах. Поэтому те даты, которые сейчас запланировали, нельзя считать окончательными.

Об этом рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес вечером 24 апреля, как пишет Интерфакс-Украина .

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При этом руководитель правительства отметила, что " вирус как был, так и остается опасным для людей, поэтому меры безопасности следует поддерживать весь период выхода из режима изоляции".

Что важно для всего периода выхода из карантина

Все время соблюдать требования по ограничению контактов между людьми.

Соблюдать социальную дистанцию.

Строго следить за личной гигиеной.

В случае появления симптомов – оставаться дома и вызвать врача.

Маски надо носить – да, даже при том, что они не предоставляют достаточной защиты.

Прямо с 4 мая в Бельгии маски станут обязательными для всех людей (старше 12 лет) в общественном транспорте . При этом правительство гарантирует каждому гражданину два бесплатных фильтра для маски, а также опубликует в интернете инструкцию по изготовлению масок, которые можно стирать после каждого использования.

Какие этапы предусматривает план выхода Бельгии из карантина

Первая фаза начинается 4 мая и будет состоять из двух этапов

Первый этап – работать дистанционно, если это только возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Хотя 29 апреля откроют магазины, торгующие тканями – людям будет нужен материал для изготовления масок.

Второй этап – с 11 мая. Откроют все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе все еще будут закрыты.

Вторая фаза – с 18 мая

Откроют музеи, позволят собираться компаниями частного характера по месту жительства.

Позволят активность на свежем воздухе, включая занятие спортом.

Постепенно начнут возобновлять занятия в учебных заведениях.

Откроются парикмахерские.

Третья фаза – не ранее 8 июня

Предусматривает постепенное открытие ресторанов.

Открытие кафе и баров – несколько позже.

Учреждения и мероприятия, по которых нет решения

Ничего не известно о возобновлении работы кинотеатров.

Вопрос поездок за границу еще собираются изучать.

О летних лагерях для молодежи думать будут в конце мая.

Массовые мероприятия типа фестивалей однозначно будут запрещены до 31 августа.

О мероприятиях на местном уровне – федеральная власть будет рассматривать каждую ситуацию отдельно вместе с властью в регионе.

Коронавирус в Бельгии состоянию на 24 апреля зафиксировали более чем 44 тысяч человек. От болезни умерли уже почти 6700 человек, а вылечились – чуть больше 10 тысяч. Заметим, население Бельгии составляет 11,5 миллиона.

Какова ситуация с выходом из карантина в Украине

В Украине, напомним, карантин продлили до 11 мая. План выхода из карантина правительство уже опубликовало, он состоит из нескольких этапов, однако те не имеют привязки к конкретным датам.

Все детали обнародованного плана можно увидеть на инфографике ниже, а вместе с этим и сравнить ее с бельгийским планом. Подробно о плане выхода Украины из карантина читайте по этой ссылке.



План выхода из карантина Украины / Инфографика Кабмина

Заметим, что в Украине больных значительно меньше, чем в Бельгии – лишь 7,7 тысячи человек.