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      Бельгия выходит из карантина: по какому плану и похож ли он на украинский

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      Бельгия выходит из карантина: какой план и похож ли он на украинский
      Бельгия начинает выходить из карантина / EPA-EFE

      Бельгия 4 мая начинает поэтапно отменять ограничительные меры, ранее принятые из-за пандемии COVID-19. План выхода из карантина есть, он довольно четкий, но строится на ожиданиях относительно эпидемиологической ситуации, гипотезах и прогнозах. Поэтому те даты, которые сейчас запланировали, нельзя считать окончательными.

      Об этом рассказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес вечером 24 апреля, как пишет Интерфакс-Украина.

      К теме Чехия первой среди стран ЕС сняла общенациональный карантин

      При этом руководитель правительства отметила, что "вирус как был, так и остается опасным для людей, поэтому меры безопасности следует поддерживать весь период выхода из режима изоляции".

      Что важно для всего периода выхода из карантина

      • Все время соблюдать требования по ограничению контактов между людьми.
      • Соблюдать социальную дистанцию.
      • Строго следить за личной гигиеной.
      • В случае появления симптомов – оставаться дома и вызвать врача.
      • Маски надо носить – да, даже при том, что они не предоставляют достаточной защиты.

      Прямо с 4 мая в Бельгии маски станут обязательными для всех людей (старше 12 лет) в общественном транспорте. При этом правительство гарантирует каждому гражданину два бесплатных фильтра для маски, а также опубликует в интернете инструкцию по изготовлению масок, которые можно стирать после каждого использования.

      Какие этапы предусматривает план выхода Бельгии из карантина

      Первая фаза начинается 4 мая и будет состоять из двух этапов

      • Первый этап – работать дистанционно, если это только возможно. Рестораны и кафе остаются закрытыми. Хотя 29 апреля откроют магазины, торгующие тканями – людям будет нужен материал для изготовления масок.
      • Второй этап – с 11 мая. Откроют все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе все еще будут закрыты.

      Вторая фаза – с 18 мая

      • Откроют музеи, позволят собираться компаниями частного характера по месту жительства.
      • Позволят активность на свежем воздухе, включая занятие спортом.
      • Постепенно начнут возобновлять занятия в учебных заведениях.
      • Откроются парикмахерские.

      Третья фаза – не ранее 8 июня

      • Предусматривает постепенное открытие ресторанов.
      • Открытие кафе и баров – несколько позже.

      Учреждения и мероприятия, по которых нет решения

      • Ничего не известно о возобновлении работы кинотеатров.
      • Вопрос поездок за границу еще собираются изучать.
      • О летних лагерях для молодежи думать будут в конце мая.
      • Массовые мероприятия типа фестивалей однозначно будут запрещены до 31 августа.
      • О мероприятиях на местном уровне – федеральная власть будет рассматривать каждую ситуацию отдельно вместе с властью в регионе. 

      Коронавирус в Бельгии состоянию на 24 апреля зафиксировали более чем 44 тысяч человек. От болезни умерли уже почти 6700 человек, а вылечились – чуть больше 10 тысяч. Заметим, население Бельгии составляет 11,5 миллиона.

      Какова ситуация с выходом из карантина в Украине

      В Украине, напомним, карантин продлили до 11 мая. План выхода из карантина правительство уже опубликовало, он состоит из нескольких этапов, однако те не имеют привязки к конкретным датам.

      Все детали обнародованного плана можно увидеть на инфографике ниже, а вместе с этим и сравнить ее с бельгийским планом. Подробно о плане выхода Украины из карантина читайте по этой ссылке.

      карантин
      План выхода из карантина Украины / Инфографика Кабмина

      Заметим, что в Украине больных значительно меньше, чем в Бельгии – лишь 7,7 тысячи человек.

      карантин
      Карантин в Украине продолжили / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровье Коронавирус COVID-19 Европа Бельгия
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