Бельгійський фермер випадково змінив кордон з Францією. Чоловік на 2,29 метра посунув прикордонний камінь, і цим зменшив територію Франції.

Зміну кордону помітив місцевий краєзнавець під час прогулянки в лісі. Влада Бельгії має намір зв'язатися з фермером, щоб він повернув камінь на місце.

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Кордон Франції та Бельгії випадково пересунув бельгійський фермер. Ймовірно, камінь заважав чоловіку проїжджати трактором.

Відтак він пересунув знак вглиб території Франції. Прогулюючись лісом, змінений кордон помітив місцевий знавець історії. Він і побачив, що прикордонний камінь було посунуто на 2,29 метра – 7,5 фута. Загалом кордон між Францією та Бельгією простягається на 620 кілометрів.

Реакція влади

У Франції та Бельгії вже відреагували на цей інцидент. "Я був щасливий, моє місто стало більше. Але мер Бузіні-сюр-Рок (муніципалітет у Франції – 24 канал) не погодився", – відзначив очільник бельгійського муніципалітету Ерквеліни Девід Лавакс.

Втім зауважив, не є хорошою ідею те, що фермер зробив Бельгію більшою, а Францію меншою. До того такий крок завдав незручностей і приватним землевласникам.

Ми повинні мати змогу уникнути нової прикордонної війни,

– відзначив мер французького муніципалітету Бузіні-сюр-Рок.

Місцева влада Бельгії планує зв’язатися з фермером та попросити його повернути камінь. За словами Девіда Лавакса, чоловіку може навіть загрожувати кримінальне обвинувачення.



Камінь, що позначає кордон між Францією та Бельгією / Фото з фейсбуку David Lavaux