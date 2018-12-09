Белик о выражении "лучше быть бомжом, чем шахтером": Это последний раз, когда я плакал

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал свое "известное" выражение – "Лучше быть бомжом, чем Шахтером".

Белик стал гостем программы Виктора Вацко – "Вацко Live", где ответил на вопрос, что произошло после того, как он сделал это заявление, поскольку его отец шахтер.

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"Это, наверное, последний случай, когда я плакал. Я пришел после игры "Шахтер" – "Динамо" и плакал", – сказал Белик.

В то же время он добавил, что его отец после матча сказал ему: "А, что ты сказал не так?".

Футболист признался, что его отец рассказывал ему, что работа очень тяжелая, а зарплаты не соответствовали ее сложности. Именно в таком контексте и сделал свое заявление Алексей.

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