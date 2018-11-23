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      Беллью официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

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      Тони Беллью объявил о завершении карьеры
      Тони Беллью объявил о завершении карьеры

      Бывший чемпион мира Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) официально заявил о завершении карьеры и пообещал, что не вернется на ринг даже за 100 миллионов.

      Поражение от украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) 8 ноября в Манчестере стало последним событием в профессиональной карьере 35-летнего британца.

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      Прежде всего, спасибо всем за поддержку все эти годы, я благодарен как критикам, так и самым преданным фанатам. Я очень благодарен вам, но сейчас официально заявляю о завершении карьеры. Для меня больше не будет боев. Даже если Эдди придет ко мне со 100 миллионами и предложит мне их за один бой, то я скажу: "Вау, вау!"Потом пойду к жене и скажу, что Хирн предложил бой за 100 миллионов и, вероятно, она даст мне в руки документы на развод. Деньги – это хорошо, но они приходят и уходят,
      – цитирует слова Беллью BoxingScene.

      За время выступлений Тони Беллью становился чемпионом мира по версии WBC (2016-2017) и чемпионом Европы по версии EBU (2015-2016) в первом тяжелом весе. На профиринге он провел 34 боя, одержав в них 30 побед (из них 20 нокаутом) при 1 ничьей и 3 поражениях.

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      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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