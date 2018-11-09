Белью оказался тяжелее чем Усик во время взвешивания: видео
Перед боем украинца Александра Усика против британца Тони Белью, оба боксера прошли процедуру взвешивания.
Тони Белью оказался тяжелее Усика, показав на весах 90,265 килограмма (199.3 фунтов), в то время как украинец весил лишь на 89,811 килограмма (198.25 фунтов). Стоит отметить, что оба боксера должны были уложиться в вес 90,72 кг (200 фунтов).
Читайте также: Усик – Белью: прогноз букмекеров на боксерский поединок
Видео взвешивания Усика и Белью
Напомним, в субботу, 10 ноября в Манчестере абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в бою против британца Тони Белью. Онлайн поединке, видео боя и его результат – на сайте 24 Канала.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зборная Коста-Рики обыграла Боливию8 июля 2011 , 10:44
Новак Джокович начнет сезон 29 декабря в ОАЭ21 ноября 2012 , 14:35
Киевляне на втором месте. "Севастополь" - "Динамо" - 1:2. ВИДЕО2 декабря 2013 , 20:53
Двенадцать футбольных звезд, завершивших международную карьеру4 сентября 2014 , 20:56