18:08
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Белью оказался тяжелее чем Усик во время взвешивания: видео

      32 Читати новину українською
      Усик и Белью
      Усик и Белью / Фото из соцсетей

      Перед боем украинца Александра Усика против британца Тони Белью, оба боксера прошли процедуру взвешивания.

      Тони Белью оказался тяжелее Усика, показав на весах 90,265 килограмма (199.3 фунтов), в то время как украинец весил лишь на 89,811 килограмма (198.25 фунтов). Стоит отметить, что оба боксера должны были уложиться в вес 90,72 кг (200 фунтов).

      Читайте также: Усик – Белью: прогноз букмекеров на боксерский поединок

      Видео взвешивания Усика и Белью

      Напомним, в субботу, 10 ноября в Манчестере абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в бою против британца Тони Белью. Онлайн поединке, видео боя и его результат – на сайте 24 Канала.

      Теги: Спорт Усик – Белью Александр Усик Бокс
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сегодня , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сегодня , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Зборная Коста-Рики обыграла Боливию
       8 июля 2011 , 10:44
      Новак Джокович начнет сезон 29 декабря в ОАЭ
       21 ноября 2012 , 14:35
      Киевляне на втором месте. "Севастополь" - "Динамо" - 1:2. ВИДЕО
       2 декабря 2013 , 20:53
      Двенадцать футбольных звезд, завершивших международную карьеру
       4 сентября 2014 , 20:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук