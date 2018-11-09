Белью оказался тяжелее чем Усик во время взвешивания: видео

Перед боем украинца Александра Усика против британца Тони Белью, оба боксера прошли процедуру взвешивания.

Тони Белью оказался тяжелее Усика, показав на весах 90,265 килограмма (199.3 фунтов), в то время как украинец весил лишь на 89,811 килограмма (198.25 фунтов). Стоит отметить, что оба боксера должны были уложиться в вес 90,72 кг (200 фунтов).

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Видео взвешивания Усика и Белью

Напомним, в субботу, 10 ноября в Манчестере абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в бою против британца Тони Белью. Онлайн поединке, видео боя и его результат – на сайте 24 Канала.