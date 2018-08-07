Белью сделал неожиданное заявление перед поединком с Усиком

Британский боксер Тони Белью заявил, что если его следующим соперником станет Александр Усик, то это будет его последний поединок в карьере.

Белью отметил, что считает Александра Усика более грозным соперником, чем Тайсона Фьюри.

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Могу сказать, что я буду драться с Усиком, и это будет мой последний бой в карьере, потому что я получу достаточно серьезные последствия в этом поединке. Если этого не произойдет, то могу провести еще один бой против Фьюри, и победить его будет куда легче, чем Усика, – цитирует Белью Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что промоутер Эдди Хирн назвал точную дату боя Усика против Тони Белью. Представители Усика уверены, что этот бой – самый привлекательный для украинца в финансовом плане.

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