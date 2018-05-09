Белла Хадид и известный дизайнер снялись в кампейне мороженого: аппетитные кадры

Американская звезда подиумов Белла Хадид становится лицом не только модных обложек и послом брендов, но и снимается в рекламе мороженого "Магнум".

Первые кадры с необычного кампейна мороженого появились на Instagram-странице модели. Напарником в видеоролике стал известный дизайнер Александр Вэнг, где по сюжету, Белла принимает участие в съемках в Вэнг, а в перерыве угощает его мороженым.

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"В мире, где удовольствие запрещено временем, графиками и стрессом, круто вдохновлять людей на честное наслаждение", – прокомментировала рекламу Хадид. Для рекламы 21-летняя модель примерила лаконичное длинное платье черного цвета с пикантным разрезом на ноге. Александр в свою очередь предстал в традиционном черном костюме с футболкой такого же оттенка.

Допис, поширений (@bellahadid) 9 Тра 2018 р. о 5:35 PDT

Допис, поширений Alex Wang (@alexwangny) 3 Тра 2018 р. о 10:51 PDT

Допис, поширений ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) 2 Тра 2018 р. о 6:23 PDT

Слоганом рекламной кампании стала фраза: "Относитесь к удовлетворению серьезно". Полную версию видеоролика покажут 10 мая 2018 года во время Каннского кинофестиваля, который начался 8 мая и продлится до 19 мая на Лазурном побережье Франции.

Допис, поширений (@bellahadid) 9 Тра 2018 р. о 5:28 PDT