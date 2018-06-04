Белла Хадид и Кайя Гербер представили новую коллекцию Alexander Wang: фотообзор
Дизайнер Александр Вэнг (Alexander Wang) представил новую коллекцию весна-лето 2019 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Вэнг посвятил коллекцию, которая получила название Collection 1, американским иммигрантам, MTV и началу 2000-х.
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Звездами подиума стали знаменитые модели Кайя Гербер и Белла Хадид, которая часто сотрудничает с Александром.
Добавим, американский совет модельеров перенес даты Недели моды в Нью-Йорке на июнь и декабрь вместо февраля и сентября.
Источник: 24 Канал
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