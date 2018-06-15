Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали звездами осеннего кампейна

Супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в рекламе осенней коллекции бренда Dsquared2, в которой показали самые стильные новинки осени 2018.

Хоть на улице только начало лета, модный дом Dsquared2 уже представил роллы и фотосет, в котором модели позируют в образах в стиле 1960-х годов на Среднем Западе. Фотоистория, автором которой стал дуэт художников Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, происходила в традиционном американском мотеле.

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Стильные женские образы, среди которых есть весьма пикантные наряды, дополняли пышные прически, которые пользовались большой популярностью в США в прошлом веке.



Белла Хадид для Dsquared2



Кендалл Дженнер для Dsquared2



Белла Хадид для Dsquared2

Девушки в видеоролике любуются ковбоями на экране телевизора и ждут, когда они придут к ним в номер на вечеринку.