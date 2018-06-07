Белла Хадид обнажила грудь для соблазнительного фото
Одна из самых популярных моделей мира Белла Хадид порадовала своих поклонников новым сексуальным пляжным фото.
На снимке, который Белла выложила в Іnstagram, она позирует топлес. Кроме того, красавица выбрала крохотное бикини, которое почти слилось с цветом ее кожи.
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Главным акцентом кадра стала огромная соломенная шляпа.
Белла Хадид
Недавно Хадид заявила, что никогда в жизни не делала пластических операций и ее красота естественная. Однако много людей считают, что модель перенесла пластику носа и несколько других процедур еще в начале своей карьеры.
Источник: 24 Канал
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