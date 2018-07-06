Белла Хадид показала свою худую фигуру в бикини: фото
Знаменитая модель Белла Хадид устроила себе отдых между съемками на пляже в Малибу.
21-летнюю Беллу поймали папарацци, когда она наслаждалась океанскими волнами и солнцем в компании друзей, пишет Daily Mail.
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Хадид продемонстрировала свою фигуру в красном купальнике от бренда LivinCool, который стоит 120 долларов. На кадрах видно, что девушка заметно похудела.
Белла Хадид
Белла часто носит золотые украшения на пляже
Модель также выложила фото в этом же купальнике в своем Instagram.
Источник: 24 Канал
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