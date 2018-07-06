Белла Хадид показала свою худую фигуру в бикини: фото

Знаменитая модель Белла Хадид устроила себе отдых между съемками на пляже в Малибу.

21-летнюю Беллу поймали папарацци, когда она наслаждалась океанскими волнами и солнцем в компании друзей, пишет Daily Mail.

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Хадид продемонстрировала свою фигуру в красном купальнике от бренда LivinCool, который стоит 120 долларов. На кадрах видно, что девушка заметно похудела.

Белла Хадид

Белла часто носит золотые украшения на пляже

Модель также выложила фото в этом же купальнике в своем Instagram.

Допис, поширений (@bellahadid) 5 Лип 2018 р. о 2:12 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 5 Лип 2018 р. о 4:14 PDT