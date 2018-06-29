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Белла Хадид продемонстрировала стройные ноги в эффектном платье с разрезом: фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

21-летняя звезда модных подиумов Белла Хадид сияла как звезда на одном из гламурных мероприятий в Риме, Италия. Модель не пропустила возможности похвастаться отличными формами, которые одобрили тысячи фанатов.

Девушка посетила вечеринку Bvlgari Dinner & Party от ювелирного бренда Bvlgari, которая состоялась вчера в Риме. Перед фотокамерами Белла появилась в идеальном длинном золотистом платье с эффектным разрезом из осенне-зимней коллекции Versace. Платье, которое поддерживалось одной бретелькой на левом плече, очень подходило модели.

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Допис, поширений (@bellahadid)

 

Свой образ Хадид дополнила прозрачными босоножками на каблуках, а также драгоценными ожерельями и бриллиантовыми серьгами. Относительно прически звезда выбрала распущенные выпрямленные волосы, закрепив одну сторону за ухом, а макияж отлично подходил к платью.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

На событии, кроме нее, также присутствовали такие звезды как Лили Олдридж, Ева Грин, Сильвия Хукс, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, Каролина Даур и другие.

Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода
Источник: 24 Канал
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