Белла Хадид продемонстрировала стройные ноги в эффектном платье с разрезом: фото

21-летняя звезда модных подиумов Белла Хадид сияла как звезда на одном из гламурных мероприятий в Риме, Италия. Модель не пропустила возможности похвастаться отличными формами, которые одобрили тысячи фанатов.

Девушка посетила вечеринку Bvlgari Dinner & Party от ювелирного бренда Bvlgari, которая состоялась вчера в Риме. Перед фотокамерами Белла появилась в идеальном длинном золотистом платье с эффектным разрезом из осенне-зимней коллекции Versace. Платье, которое поддерживалось одной бретелькой на левом плече, очень подходило модели.

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Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 1:44 PDT

Свой образ Хадид дополнила прозрачными босоножками на каблуках, а также драгоценными ожерельями и бриллиантовыми серьгами. Относительно прически звезда выбрала распущенные выпрямленные волосы, закрепив одну сторону за ухом, а макияж отлично подходил к платью.

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 6:26 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 28 Чер 2018 р. о 4:14 PDT

На событии, кроме нее, также присутствовали такие звезды как Лили Олдридж, Ева Грин, Сильвия Хукс, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, Каролина Даур и другие.