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Белла Хадид прогулялась в жакете украинского бренда: фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / gettyimages

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид прилетела в Канны на кинофестиваль, который продлится до 19 мая. Папарацци фиксируют буквально каждый шаг звезд, которые сейчас находятся на Лазурном берегу.

На второй день фестиваля Белла Хадид попала в объективы журналистов на выходе из отеля Le Majestic. Модель была одета в жакет украинского бренда Flow The Label. На сайте бренда цена такого пиджака составляет 725 долларов.

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Белла Хадід в піджаку українського бренду Flow The Label
Белла Хадид в пиджаке украинского бренда Flow The Label

Свой образ Хадид дополнила коротким черным платьем, массивными кроссовками и миниатюрным рюкзаком.


Белла Хадид в пиджаке украинского бренда Flow The Label

Как сообщает Vogue, к дизайнеру бренда Flow The Label Виктории Баланюк обратились стилисты Хадид и Риты Оры, которые запросили образы, которые им понравились.


Пиджак украинского бренда Flow The Label стоит 725 долларов

Это уже не первый раз, когда Белла Хадид выбирает одежду от украинских дизайнеров. Ранее ее заметили в джинсах украинского бренда Ksenia Schnaider и фуражках Ruslan Baginskiy.

Бренд Flow The Label основан в 2014-м году сестрами Викторией и Вероникой Баланюк, которые сейчас демонстрируют свои коллекции в рамках Ukrainian Fashion Week. Одежда бренда – женственная и романтичная. Среди ключевых источников вдохновения дизайнера – семидесятые, французское кино и пасторальная эстетика.

Теги: LifeStyle Белла Хадид Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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