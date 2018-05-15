Белла Хадид снялась в роскошном фотосете для модного глянца: элегантные фото

Американская модель Белла Хадид в свой 21 год достигла невиданных высот в модельном бизнесе. Статус юной супермодели девушка в очередной раз подтвердила, став лицом нового выпуска издания Harper's Bazaar.

В новой фотосессии, автором которой стал фотограф Solve Sundsbo, Белла примерила несколько очень элегантных и женственных образов. Среди них на снимках можно увидеть платья с сексуальными декольте, разрезами, перьями и фатином, белоснежный смокинг с накидкой из перьев, которые были дополнены ярким макияжем и элегантной прической.

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Обложку глянцевого издания Хадид украсила в обнаженном амплуа, примерив необычную золотистую конструкцию на голову, напоминающая очки.