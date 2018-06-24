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Белла Хадид стала звездой мексиканского глянца Vogue: первое фото

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадид украсила обложку июльского выпуска издания Vogue Mexico. 21-летняя звезда снялась в объективе фотографа в очень естественном образе.

Первое фото из модного фотосета уже появилось на Instargram-странице издания Vogue Mexico.

Во многих испаноязычных странах на днях официально началось лето. И в связи с этим мексиканский глянец решил впервые пригласить для фотосета своего издания одну из самых успешных моделей современности Беллу Хадид.

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Как известно, автором фотоистории стал Chris Colls. На обложке глянца разместили черно-белую фотографию Беллы, на которой можно разглядеть минимальное количество макияжа. Ее волосы легко зачесаны назад, а из одежды на ней лишь  майка. Больше всего, на что обращает внимание глаз зрителя, это песок, который "украшает" тело Беллы.

Создатели издания обещают, что больше фото будет доступно впоследствии. Стоит напомнить, что звездой июньского выпуска издания была "ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо.

Теги: Мода LifeStyle Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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