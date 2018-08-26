Белла Хадид в образе экспоната выставки снялась для обложки журнала: фото

21-летняя американская супермодель Белла Хадид стала героиней журнала Pop и снялась в оригинальной фотосессии.

Новые снимки опубликовал журнал Pop на своей странице в Instagram.

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Автором фотосессии стали стилист Шарлотта Коллет и фотограф Шарлотта Уэльс. На фотографиях Белла Хадид изображает экспонат в выставочном зале и находится в стеклянном "аквариуме".

На фотографиях модель позирует в ярком наряде в сложных позах.

Отмечается, что в продажу номер выйдет осенью.



Белла Хадид для журнала Pop

Белла Хадид для журнала Pop

Белла Хадид для журнала Pop

Также сама Белла Хадид показала поклонникам фотографии бэкстейдж.

"Закулисье моей четвертой съемки для журнала Pop от невероятной Шарлотты Уэльс. Это были мои лучшие дни", – рассказала супермодель.

Белла Хадид для журнала Pop

Белла Хадид для журнала Pop

Белла Хадид для журнала Pop

Белла Хадид для журнала Pop