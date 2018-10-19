Белла Хадид в пикантном наряде показала смену своего имиджа: горячие фото

Супермодель Белла Хадид, которая является одной из самых известных манекенщиц мира, решила сменить свой привычный имидж. После дня рождения звезда подстригла свои волосы.

На своей странице в Instagram звезда показала эффектные изменения. На фото модель позировала с челкой и роскошной укладкой волос. Модель нарядила манящий джинсовый топ и капри. Пикантный look она дополнила босоножками на каблуке с леопардовым принтом.

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В таком сексапильном образе Белла Хадид пришла на презентацию новой коллекции бренда джинсовой одежды True Religion. По информации западных СМИ, модель начала партнерство с компанией, поэтому не пропустила их светское мероприятие, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Ранее звезда снялась в соблазнительной рекламе для компании, в которой прикрыла обнаженную грудь джинсовой одеждой. На фоне горячего фото Белла Хадид сделала несколько снимков, которые и показала в своем блоге.

Кроме этого, в сети появились другие фото популярной модели. Белла Хадид с удовольствием позировала перед фотографами, демонстрируя стройную талию и аппетитные формы.