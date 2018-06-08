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Белла Хадид выбрала "голое" платье для роскошной вечеринки: фото

168 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / Фото из соцсетей

Популярная модель Белла Хадид может похвастаться идеальными формами. Поэтому манекенщица примеряет самые смелые образы, демонстрируя красоту своего тела.

Американка Белла Хадид – одна из самых известных моделей. Каждое ее появление на светском мероприятии привлекает внимание всех фотографов и звезд. Недавняя вечеринка в Нью-Йорке не стала исключением.

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Это и неудивительно, ведь Белла Хадид пришла на презентацию косметической линии Dior в пикантном образе. Для гламурной вечеринки звезда выбрала черное платье от бренда, которое имеет прозрачный низ. Поэтому модель засветила стройные ноги и ягодицы.

К обольстительному наряду манекенщица подобрала яркие красные туфли на каблуках и сумку такого же цвета. Волнистые волосы и стильный make-up завершили "лук" Беллы Хадид.

 

 

 

Допис, поширений shix_mix (@shix_mix)

 

 

Стоит отметить, что Белла Хадид не первый раз выбирает "голое" платье для светского мероприятия. Как она призналась в одном из интервью, в такой одежде можно чувствовать себя уверенно, ведь все внимание людей приковано именно к ней.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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