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      Белла Хадид вышла на подиум в кожаном мини-платье: пикантные фото

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      Белла Хадид
      Белла Хадид / Getty images

      Одна из самых известных моделей в мире Белла Хадид появилась на модном показе в пикантном образе. В кожаном мини-платье она прошлась по подиуму, ошеломив всех идеальной фигурой.

      На днях в Нью-Йорке состоялась презентация новой коллекции двух брендов – Moschino и H&M. Такого сотрудничества двух марок нарядов ожидали миллионы модников. В продажу стильная одежда поступит уже 9 ноября, а пока американцы имели возможность первыми увидеть новинки Moschino и H&M.

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      На подиум модного показа вышли знаменитые модели. В частности, Белла, Джиджи и Анвар Хадид, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и другие популярные манекенщицы. Одной из самых ярких звезд показа была очаровательная Белла, которая засветила стройную фигуру в довольно пикантном наряде.

      Модель прошагала по подиуму в стильном кожаном мини-платье, которое имело необычную застежку и брутальные украшения. Черные ботфорты дополнили ее манящий образ. Кроме этого, Белла Хадид засветилась в стильных украшениях, которые завершили look.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений (@bellahadid)

       

       

      К слову, автор коллекции Джереми Скотт сделал акцент на характерных цветах бренда Moschino, добавив в них серебра и золота. В целом новая линейка одежды была в стиле 90-ых. Не забыл дизайнер и об изображении Микки Мауса, у которого в 2018 году юбилей.

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Белла Хадид
      Источник: 24 Канал
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