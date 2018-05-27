Белла Хадид засветила идеальную фигуру во время отдыха в Монако: соблазнительные фото

Очаровательная модель Белла Хадид активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. На днях на страничке звезды появились яркие фото с отдыха в Монако, где знаменитость засветила идеальную фигуру.

Американская модель Белла Хадид в свой 21 год может похвастаться стремительной карьерой. Несмотря на насыщенный рабочий график манекенщица не забывает и об отдыхе. Теперь для путешествия Белла Хадид выбрала роскошное Монако.

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Сперва звезда анонсировала свое путешествие, опубликовав первые снимки из изысканной страны. Белла Хадид позировала перед камерой в белом топе и трусах. Звезда задумчиво смотрела на закат.

Не могу дождаться, когда покупаюсь в море на этой неделе,

– написала Белла Хадид.

Допис, поширений (@bellahadid) 23 Тра 2018 р. о 8:16 PDT

Впоследствии на странице модели появились снимки ее роскошного отдыха. Белла Хадид игриво станцевала на улицах Монако в мини-юбке и купальнике. Манекенщица засветила идеальный пресс и стройные ноги.

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Тра 2018 р. о 4:17 PDT

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В таком же образе звезда отдыхала на роскошной яхте. Известно, что ее сопровождали друзья, которые вместе с моделью развлекались на судне и купались в море.

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Тра 2018 р. о 8:54 PDT

Кроме того, Белла Хадид засветила свое стильное платье. На отдыхе модель примерила белое мини-платье с длинными рукавами. Одежду звезда дополнила соломенной шляпой, белой сумочкой и обувью на каблуке. Стильный "лук" подчеркнул идеальные формы манекенщицы и роскошные стройные ноги.

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Тра 2018 р. о 4:08 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Тра 2018 р. о 4:27 PDT