Белла Хадид засветила идеальную фигуру во время отдыха в Монако: соблазнительные фото
Очаровательная модель Белла Хадид активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. На днях на страничке звезды появились яркие фото с отдыха в Монако, где знаменитость засветила идеальную фигуру.
Американская модель Белла Хадид в свой 21 год может похвастаться стремительной карьерой. Несмотря на насыщенный рабочий график манекенщица не забывает и об отдыхе. Теперь для путешествия Белла Хадид выбрала роскошное Монако.
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Сперва звезда анонсировала свое путешествие, опубликовав первые снимки из изысканной страны. Белла Хадид позировала перед камерой в белом топе и трусах. Звезда задумчиво смотрела на закат.
Не могу дождаться, когда покупаюсь в море на этой неделе,
– написала Белла Хадид.
Впоследствии на странице модели появились снимки ее роскошного отдыха. Белла Хадид игриво станцевала на улицах Монако в мини-юбке и купальнике. Манекенщица засветила идеальный пресс и стройные ноги.
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В таком же образе звезда отдыхала на роскошной яхте. Известно, что ее сопровождали друзья, которые вместе с моделью развлекались на судне и купались в море.
Кроме того, Белла Хадид засветила свое стильное платье. На отдыхе модель примерила белое мини-платье с длинными рукавами. Одежду звезда дополнила соломенной шляпой, белой сумочкой и обувью на каблуке. Стильный "лук" подчеркнул идеальные формы манекенщицы и роскошные стройные ноги.