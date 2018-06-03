Белла Хадид засветила упругую грудь в коротком топе: фото из Нью-Йорка

Американская супермодель Белла Хадид каждый раз удивляет своими street style образами. На этот раз папарацци подловили ее в коротком топе и в джинсах с высокой талией.

Об этом сообщают на The Daily Mail. 21-летняя звезда гуляла со своими друзьями по улицам Нью-Йорка, продемонстрировав не только свой плоский живот, но и грудь, которая виднелась из-под сексуального топа "в клеточку". Читайте также: Ким Кардашян продемонстрировала соблазнительную фигуру в прозрачном платье: фото (18+) Белла Хадид в Нью-Йорке Модель совместила свой "верх" со стильными "mom jeans", кроссовками, розовой сумкой и украшениями. Свой образ она завершила ежедневной прической и естественным макияжем.