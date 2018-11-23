Беллью или Гассиев: Усик признался, с кем было труднее сражаться

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) сравнил своих последних соперников Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

По словам украинского боксера, с Беллью ему было боксировать сложнее.

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Гассиев и Беллью – двое настоящих мужчин. С Беллью было сложнее боксировать, потому что в нем было больше загадочности, хитрых вещей. Он достаточно опытный. Мурат же – молодой парень,

– сказал Усик.

Напомним, что Усик одержал победу над Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Полное интервью Александра Усика о подготовке к бою с Тони Беллью

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