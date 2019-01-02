Белоруска Саснович назвала неожиданную причину победы над Свитолиной

Белорусская теннисистка Александра Саснович, которая выбила из турнира в Брисбене (Австралия) украинку Элину Свитолину, раскрыла секрет успеха. По ее словам, причиной победы стала смена диеты.

Белоруска рассказала, что матч выдался достаточно тяжелый. "Я провела хороший сет. Второй был не очень", – сказала теннисистка, пишет SportArena.

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"В прошлом году перед финалом (против Свитолиной в Брисбене, – Ред.) я съела много ризотто с грибами, в этом – нет. Я изменила диету", – заявила Саснович.

В матче второго круга турнира в Брисбене Свитолина уступила Саснович со счетом 1:2. В следующем круге белоруска сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Напомним, что в прошлом году теннисистки встречались в финале этого турнира и украинка легко обыграла соперницу со счетом 2:0 (6:2, 6:1).