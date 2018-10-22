Белорусская православная церковь вряд ли получит автокефалию: в УПЦ КП назвали причину

Белорусская автокефальная православная церковь объявила, что тоже хочет официально получить статус автокефалии. Однако, вряд ли она будет признана Константинополем.

Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря во время чата на "Главреде".

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"Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой, и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении. Поэтому о признании этой церкви со стороны государства сейчас говорить сложно. А без признания со стороны государства вряд ли можно ожидать признания со стороны Вселенского патриарха", – отметил архиепископ.

Кроме того, он на примере Украины пояснил, что для Вселенского патриарха важно иметь заверенную поддержку идеи автокефалии не только от церковных иерархов, но и от государственной власти.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение, что Томос об автокефалии будет предоставлен Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Также они были признаны каноническими.

17 сентября первоиерарх БАПЦ архиепископ Святослав Логин заявил, что Белорусская автокефальная православная церковь тоже намерена официально получить статус автокефалии, и выразил поддержку Украине в вопросе предоставления Томоса.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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