Следователи Беларуси отказываются расследовать убийство протестующего Александра Тарайковского. Они заявили, что в смерти он виноват сам, потому что якобы провоцировал правоохранителей.

Инцидент произошел 10 августа 2020 года. Ночью проходила массовая акция протеста у станции метро Пушкинская в Минске. Одним из участников был Александр Тарайковский. Через несколько часов после начала акции мужчина погиб. Это была первая смерть во время белорусских протестов.

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Что рассказали следователи

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал, что Тарайковский был в состоянии алкогольного опьянения. Он будто отделился от толпы протестующих, игнорировал многочисленные предупреждения правоохранителей и направился в их сторону. Силовики расценили это как провокацию.

Оперативников предостерегали о возможных терактах, имеющихся взрывчатых веществах и оружии среди протестующих. Поэтому они расценили действия мужчины как реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников и других участников протеста.

Как уверяет Носкевич, его коллеги действовали исключительно в рамках должностных инструкций. Они использовали оружие с безопасного расстояния, чтобы остановить протестующего. Но из-за ряда совпадений, одно из ранений оказалось смертельным. Александр Тарайковский мгновенно погиб на месте происшествия.

Следствие считает, что действия правоохранителей в той ситуации были оправданными – они имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения тяжелых последствий. А это, в свою очередь, соответствует действующему белорусскому законодательству.

Как реагировали знакомые убитого

По предварительной версии следствия, Тарайковский шел на правоохранителей со взрывным устройством и будто подорвался на мине.

Родные погибшего не соглашаются с этим. Отец и друг отрицали версию следствия. Они рассказывали, что мужчина шел в сторону Омона безоружным и "даже без сигареты".

Гражданская жена Тарайковского тоже не верит в то, что ее муж мог сам себя взорвать.

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