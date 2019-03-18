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      Белорусские журналисты не пришли на пресс-конференцию российского посла по аннексии Крыма

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      Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич
      Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич / фото из открытых источников

      В Беларуси журналисты негосударственных СМИ не пришли на пресс-конференцию, организованную российским послом Михаилом Бабичем, по 5 годовщине аннексии Крыма.

      Такой поступок они объяснили тем, что не хотят, чтобы их читатели трактовали их участие в таком мероприятии, как поддержку оккупации Россией Крыма. Об этом информирует euroradio.fm.

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      Так, редакции белорусских СМИ заявили, что решили воздержаться от участия в мероприятии, взвесив все плюсы и минусы.

      Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирования посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью на тему белорусско-российских отношений. Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций относительно событий в Крыму в 2014 году,
      – говорится в официальном заявлении негосударственных белорусских СМИ.

      Под ней подписались главные редакторы пяти белорусских изданий: "Европейского радио для Беларуси", БелаПАН, "Нашей Нивы", "Народной воли" и TUT.BY.

      Добавим, что посла России в Беларуси Михаила Бабича в 2016 году Кремль назначил своим послом в Украине. Однако официальный Киев отклонил это назначение из-за оккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, сейчас белорусская оппозиция требует вышвырнуть этого дипломата из страны за его заявления относительно объединения Беларуси с Россией. Так, Бабич обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в формировании образа "РФ – это враг". А также раскритиковал его неготовность к объединению с Россией (речь идет о Союзном государстве) и сопротивление исполнению Союзного договора, как того требует Москва.

      Отметим, что 18 марта в России отмечают 5 годовщину "присоединения Крыма к своей территории". По случаю годовщины аннексии оккупированный полуостров собирается посетить президент РФ Владимир Путин.

      Что известно про аннексию Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Беларуси Журналисты
      Источник: 24 Канал
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