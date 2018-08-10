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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Белорусский клуб поздравил украинского футболиста с подписанием контракта на украинском языке

61 Читати новину українською
Михаил Калугин
Михаил Калугин / ФК "Іслоч"

Украинский защитник Михаил Калугин подписал контракт с белорусским клубом "Ислоч". В новости о подписании игрока клуб решил поздравить футболиста на украинском языке.

"Вітаємо в нашій команді, Михайло!" – говорится в сообщении клуба.

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Стоит заметить, что сам сайт клуба "Ислоч" (футбольный клуб из села Тарасово Минского района Минской области) полностью на русском языке. Белорусскоязычного или иной версии сайта нет.

Что касается Михаила Калугина, то 23-летний игрок является воспитанником академии харьковского "Металлиста". В Украине игрок выступал за клубы "Ильичевец" (теперь "Мариуполь"), "Сталь" и "Буковину". Сезон 2014/15 провел в словацком клубе "Бодва". С 2016 года Михаил играет в Беларуси: до июля 2017 года находился в "Крумкачах", а впоследствии подписал контракт с "Торпедо-БелАЗ". За этот клуб футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Калугин уже успел сыграть за "Ислоч" в товарищеских матчах против "Смолевичи" и "Луч", в которых отметился голевой передачей. Игрок будет выступать под 73 номером.

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Теги: Новости спорта Футбол Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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