Белорусы боятся вируса и требуют карантина, – журналист о скандальных заявлениях Лукашенко

В Беларуси зафиксировано 700 случаев заболевания COVID-19. Несмотря на такую цифру, президент страны Александр Лукашенко уверен, что паниковать не нужно и никакого вируса нет. Сами граждане главе государства не очень верят и требуют ввести в стране строгие карантинные ограничения.

Журналист из Беларуси Валерий Калиновский заверил, что 150 тысяч белорусов подписали петицию за то, чтобы в стране ввели карантин.

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"Лукашенко говорит бодро, что вируса не видно, поэтому и не страшно – идет и играет себе в хоккей, готовится к параду Победы. Однако все равно белорусы опасаются", – рассказал Калиновский.

По его словам, в Беларуси сейчас действуют определенные ограничения в работе ночных клубов, ресторанов и других заведений. Однако общенациональный карантин до сих пор не ввели. Несмотря на это, граждане опасаются и пытаются самостоятельно уберечься от смертельного недуга: носят маски и меньше выходят на улицу.

Это такой народный карантин – для тех, кто боится,

– сказал Валерий Калиновский.

Он отметил, что заявления Лукашенко о том, что вируса нет и в стране все в порядке граждане считают неадекватными.

"Это испытание в политической карьере Лукашенко, ведь по сравнению с большинством стран цивилизованного мира он уверен, что болезнь не будет так страшна (в Беларуси – 24 канал). И из-за того, что люди боятся, он вынужден идти на уступки общественному мнению", – заверил Калиновский.

Обратите внимание! Александр Лукашенко не раз заявлял, что вируса COVID-19 не существует, а потому белорусам не нужно волноваться. Ситуацию с пандемией называет "коронапсихозом". Однако советует есть сметанное масло и чаще бывать на свежем воздухе. Также Лукашенко заверил, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.

Журналист Калиновский заявил, что государственные СМИ Беларуси стараются не освещать заявления Лукашенко о COVID-19, чтобы не провоцировать общество. Однако когда люди все же узнают об этом из других источников – возмущаются. Наиболее возмущены медики.

"Благодаря бестолковой политике власти они становятся первыми перед угрозой заражения. Есть уже и те медики, которые заразились и даже умерли от болезни", – подчеркнул Калиновский.

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