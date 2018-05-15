Бельтран рассматривает вариант объединительного боя с Ломаченко
Раймундо Бельтран может выйти на ринг с Василием Ломаченко за объединение поясов WBO и WBA в легком весе.
Василий Ломаченко может продолжить собирать чемпионские пояса.
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Украинский обладатель пояса по версии WBA в легком весе уже в следующем бою может объединить свой пояс с титулом чемпиона мира по версии WBO. Менеджер действующего обладателя последнего пояса Раймундо Бельтрана заверил, что команда мексиканца заинтересована в поединке с Василием Ломаченко.
Потенциальный соперник нашего боксера в ближайшее время начинает полноценный тренировочный лагерь.
Василий Ломаченко
Следующий бой Василий Ломаченко проведет 25 августа 2018 года.
Источник: 24 Канал
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