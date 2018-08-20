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Белые Ночи Forest в Киеве: фото со сказочного фестиваля

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Белые ночи Forest: фото с фестиваля
Белые ночи Forest: фото с фестиваля / Пресс-служба фестиваля

17 – 18 августа в Киеве состоялся музыкальный фестиваль "Белые ночи I Forest". Арт-завод "Платформа" превратился в сказочный лес, его жители играли на барабанах и показывали акробатические трюки, а гости танцевали до рассвета под одной из 5 сцен.

Хедлайнерами фестиваля "Белые ночи I Forest" были Planet Funk, The Maneken, Tiefschwarz и СYRK. Сюрпризом стала сцена Soul Camp со своей уникальной атмосферой. Оформленный как футуристическая палатка, "лагерь души" собирал вокруг себя тысячи меломанов. На Green Stage тепло приняли шоукейс DJFM.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

На этот раз фестиваль стал самым масштабным перфомансом, где было все, чтобы не идти до утра и бесконечно удивляться. На локации часто можно было увидеть фриков в LED-костюмах, акробатов и ходулистов.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Световые шоу делали атмосферу на каждой из сцен уникальной. Между выступлениями, Сауэр на аллее баров и устрицами на фуд-корте гости могли позвонить богу из красной телефонной будки, рисовать на огромной раскраске, сделать мейк, укладку или стрижку в барбершопе. В распоряжении гостей также были Fast Married, hug-зона, гадалка, нумеролог и БДСМ-комната.

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Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Белые ночи Forest: фото з фестивалю

Фото: Колотий Илья

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости культуры LifeStyle Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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