"Белый Барс" и "Днепр" сыграют два товарищеских поединка

30 и 31 августа в товарищеских поединках сойдутся два украинских хоккейных клуба – "Белый Барс" и "Днепр". Поединки состоятся на домашней арене белоцерковчан в Белой Церкви. Стоит отметить, что "Барсы" в прошлом розыгрыше УХЛ завоевали бронзовые медали чемпионата, а херсонская команда стала единственный новичком в сезоне 2018/2019.

Для обеих команд эти матчи станут первой проверкой результатов после учебно-тренировочных сборов. В этом вопросе команда Дмитрия Пидгурского немного опередила своего будущего соперника – херсонский клуб тренируется на льду уже более двух недель, тогда как белоцерковцы вышли на лед только 28 августа, сообщили в УХЛ.

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Однако, по словам наставника "Белого Барса" Константина Буценко – его команда заметно прибавила за первый этап учебно-тренировочных сборов и многие из хоккеистов достигли достаточно высоких результатов.

На данный момент на сборах в Белой Церкви находятся 28 хоккеистов, которые вскоре получат шанс завоевать себе место в составе команды. К слову, именно из белоцерковского клуба в херсонский "Днепр" перешел один из лидеров команды Кирилл Бондаренко, а капитан "Барсов" Руслан Ромащенко в будущем сезоне будет выступать за харьковчан.

У "Днепра" тоже полным ходом идет комплектация состава – команду усилил ряд российских легионеров, а также бывшие игроки "Барсов", "Львов" и "Донбасса". Окончательный состав команда Дмитрия Пидгурского назовет как раз перед контрольными поединками с белоцерковцами.

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К тому же для команды Константина Буценко эти контрольные встречи станут не просто проверкой, но и серьезной подготовкой к розыгрышу предсезонного турнира Donbass Open Cup, который состоится в Дружковке с 6 по 8 сентября. А для "Днепра" это может стать тестированием команды на прочность и сыгранность только что собранного состава.

Матчи состоятся 30 августа в 17:00, а 31 августа – в 10:00.