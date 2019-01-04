"Белый Барс" в напряженной борьбе вырвал победу у "Ледяных Волков"

В Киеве матчем местных "Ледяных Волков" и "Белого Барса" завершился 27 тур чемпионата Украины по хоккею.

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

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Достаточно активный матч провели обе команды, ведь именно в очных встречах что "Волки", что "Барсы" получают прекрасную возможность отыграть потерянные в матчах против лидеров очки. Эта ситуация отразилась и на табло – на экваторе первого периода Алексей Овчинников открыл счет в матче, а уже через 40 секунд счет сравнял Владислав Куцевич. Таким образом, на перерыв команды ушли на равных – как по игре, так и по счету на табло.

Выйти вперед "Белый Барс" смог только в середине второй двадцатиминутки, когда Назар Ружников удачно воспользовался ошибкой Виталия Власенко. "Ледяные Волки", в свою очередь, хоть и создали массу опасных моментов у ворот Кирилла Кучера, однако реализовать их у команды Николая Сидорова так и не получилось.

Третий период стал самым результативным для обеих команд. Хоть в начале двадцатиминутки "барсы" усилиями Владислава Куцевича, смогли увеличить свое преимущество до двух шайб, но затем капитан киевлян Алексей Овчинников сделал хет-трик и, сделав камбэк киевлян, снова сравнял цифры на табло.

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Стоит отметить, что для капитана киевлян этот матч стал первым после месячного перерыва и сразу этот поединок стал результативным для киевского нападающего.

Однако белоцерковцы моментально смогли вернуть себе игровое преимущество и все тот же Владислав Куцевич, который, к слову, также оформил хет-трик, поставил мощную точку в матче и помог своей команде одержать минимальную победу над киевским клубом.

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