Белый дом разъяснил, будут ли встречаться Трамп и Путин в этом году во второй раз

В Белом доме сделали заявление о следующей встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

По сообщению информационного агентства AFP, которое ссылается на администрацию президента США, в 2018 году Трамп и Путин больше не будут встречаться.

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Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, Трамп планирует встречу с Путиным в следующем году, когда завершится федеральное расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

#BREAKING Next Trump-Putin meeting will not be in 2018, according to White House pic.twitter.com/KcMisiw55x — AFP news agency (@AFP) 25 липня 2018 р.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.