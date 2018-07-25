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Белый дом разъяснил, будут ли встречаться Трамп и Путин в этом году во второй раз

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото из соцсетей

В Белом доме сделали заявление о следующей встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

По сообщению информационного агентства AFP, которое ссылается на администрацию президента США, в 2018 году Трамп и Путин больше не будут встречаться.

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Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, Трамп планирует встречу с Путиным в следующем году, когда завершится федеральное расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.

Теги: Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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